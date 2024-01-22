Водночас прапор України підняли у Макіївці Донецької області. Український стяг також встановили активісти руху "Жовта Стрічка".

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У Криму підняли прапор України

Як зазначили активісти руху "Жовта Стрічка", український стяг розгорнули на одній із вершин кримських гір Пахкал-Кая.

Сьогодні символ України майорить над вершиною Криму, а вже зовсім скоро, спільними зусиллями ми прикрасимо синьо-жовтими прапорами весь півострів,

– мовиться в повідомленні активістів.

Активісти розгорнули український стяг у тимчасово окупованому Криму / Фото "Жовта Стрічка"

За їхніми словами, вони зробили це задля того, щоб показати "єдність українського народу, бо Крим – це Україна".

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