Водночас прапор України підняли у Макіївці Донецької області. Український стяг також встановили активісти руху "Жовта Стрічка".
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У Криму підняли прапор України
Як зазначили активісти руху "Жовта Стрічка", український стяг розгорнули на одній із вершин кримських гір Пахкал-Кая.
Сьогодні символ України майорить над вершиною Криму, а вже зовсім скоро, спільними зусиллями ми прикрасимо синьо-жовтими прапорами весь півострів,
– мовиться в повідомленні активістів.
Активісти розгорнули український стяг у тимчасово окупованому Криму / Фото "Жовта Стрічка"
За їхніми словами, вони зробили це задля того, щоб показати "єдність українського народу, бо Крим – це Україна".
Ситуація на тимчасово окупованому півострові: останні новини
- 17 січня у Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали гучні вибухи. Прокремлівські телеграм-канали відразу ж почали писати про роботу "легендарної" російської протиповітряної оборони. Вона начебто щось там збила. Згодом прокоментувати інцидент вирішила й окупаційна влада. Однак вона переплутала й замість вибухів почала говорити про дим. Він буцімто був засобом маскування російських військових.
- Наступного дня Крим поринув у темряву. Тоді на території півострова почали масово вимикати світло. За попередньою інформацією, спершу заявили, що світло зникло у Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої. Згодом у пітьму поринули й Саки. Окупаційна влада оголосила про начебто якусь аварію на лінії за межами міста. Пізніше прокремлівські телеграм-канали оголосили про аварійні вимкнення у мережі кримської енергосистеми. Начебто спрацювала протиаварійна автоматика. Згодом уточнили, що це сталося на Балаклавській ТЕС.
- Зранку, 21 січня, в окупованому Севастополі лунали гучні звуки, які, одначе, зовсім не були схожі на вибухи. У місті запрацювали сирени. Водночас відомо, що офіційно окупаційна влада тривогу не оголошувала. Також вона нічого не говорила про роботу своєї ППО. Втім, у ЗМІ, зазначили, що звуки, які могли чути севастопольці, нагадували пуски з реактивних бомбометів.