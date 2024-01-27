Про гучні вибухи та стовп диму повідомляють місцеві пабліки. Зазначають, що голосно було на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна.

Дивіться також У Севастополь прибув великий десантний корабель окупантів: "Атеш" розкрили цілі ворога

Традиційно окупаційна влада намагається вдати, що нічого не відбувається і повідомляє, що у місті "все спокійно". Зокрема, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв запевнив, що звуки вибухів – це тренування.

"Гучні звуки, які були чутні в центрі міста – це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів. У місті все спокійно", – ідеться у повідомленні Развожаєва.



Окупант намагається приховати можливий приліт / Скриншот з телеграму

Зауважимо, що наразі інших деталей про можливі влучання у пункти зосередження окупантів чи їх склади – не було.

Щоправда, жителі Криму уже звикли до частих вибухів та інших інцидентів.

Ситуація у Криму: актуально