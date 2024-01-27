О громких взрывах и столбе дыма сообщают местные паблики. Отмечают, что громко было на проспекте Победы, в районе Стрелки и на улице генерала Хрюкина.

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Традиционно оккупационные власти пытаются сделать вид, что ничего не происходит и сообщает, что в городе "все спокойно". В частности, местный гауляйтер Михаил Развожаев заверил, что звуки взрывов– это тренировка.

"Громкие звуки, которые были слышны в центре города– это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно", – говорится в сообщении Развожаева.



Оккупант пытается скрыть возможный прилет / Скриншот из телеграммы

Заметим, что пока другие детали о возможных попаданиях в пункты сосредоточения окупантов или их составы– не было.

Правда, жители Крыма уже привыкли к частым взрывам и другим инцидентам.

Ситуация в Крыму: актуально