Джерела 24 Каналу повідомили, що за операцією стоїть ГУР МО.
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Що відомо про операцію
Близько 5 ранку 31 січня в Петербурзі пролунав звук вибуху – його чули у багатьох районах міста. Гуркіт пролунав у центрі, у південних частинах Північної столиці та Фрунзенському районі.
У цей час аеропорт "Пулково" вводив режим "кавьор". Усі літаки негайно посадили або вивели з повітряного простору над містом.
Згодом російські ЗМІ заявили, що російська "ПеВеО" нібито збила дрон.
Однак джерела 24 Каналу повідомили, що український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу "Невський мазут". Там почалася сильна пожежа.
Санкт-Петербург цієї ночі атакували безпілотниками, за операцією стоїть ГУР МО,
– заявили джерела 24 Каналу.
За кілька годин російські ЗМІ заявили, що пожежу на цистернах вже нібито загасили.
Також у мережі поширюють відео з вибухом. Камери третього тролейбусного парку зафіксували падіння БпЛА. На кадрах можна побачити сильний спалах та вибух.
Кадри падіння БпЛА у Петербурзі: дивіться відео
Попередні вибухи в Росії
- Зранку 30 січня над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе теж літав безпілотник. Росіяни заявили, що нібито збили його, однак він впав на територію нафтобази.
- Того ж дня у Москві стався вибух на підстанції. Наразі невідомо, що спричинило вибух. Водночас у соцмережах вже висувають кілька версій: коротке замикання, влучання блискавки та несправність трансформатора.
- Згодом у столиці країни-агресорки сталася друга пожежа. Вона спалахнула на московській ТЕЦ-23 на вулиці Монтажній. Перед цим місцеві чули "бавовну" та бачили яскравий спалах.
- Окрім цього, 30 січня у центрі Москви горіла будівля, де розташовані офіс Комуністичної партії Росії та музей пожежної охорони.