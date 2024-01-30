Російські ЗМІ пишуть, що у Москві 30 січня пролунав вибух на підстанції. Він стався приблизно о 8:30 за московським часом, передає 24 Канал.
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Причини невідомі
Вибух на підстанції у районі Щербинка. Деталі інциденту невідомі.
Також невідомо, що спричинило вибух. Водночас у соцмережах вже висувають кілька версій: коротке замикання, влучання блискавки та несправність трансформатора.
Водночас у московському МНС повідомили, що жодних звернень не було.
Відео із вибухом потрапило у соцмережі. На записі можна побачити, як в один момент щось спалахує. Ймовірно, вибух був доволі сильним.
У Москві на підстанції стався вибух: дивіться відео
У Калузі БпЛА впав на нафтобазу
- Джерела видання ASTRA заявили, що 30 січня у Калузі безпілотник упав на територію нафтобази. За словами журналістів, постраждалих та пошкоджень немає.
- Зауважимо, що міноборони Росії заявило про знищення нібито аж 21 українського безпілотника вночі. Вони також підтвердили, що збили 1 БпЛА над Калузькою областю. Однак інших подробиць ворог не надав.
- Спершу повідомлялося, що уламки безпілотника, "знищеного" на околиці Калуги, впали на водонапірну вежу нафтосховища. Однак згодом губернатор Владислав Шапша заявив, що вони впали на дах "нежитлової споруди". Варто зазначити, що від українського кордну до Калуги понад 280 кілометрів.