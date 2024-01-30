Российские СМИ пишут, что в Москве 30 января раздался взрыв на подстанции. Он произошел примерно в 8:30 по московскому времени.24 Канал.
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Причины неизвестны
Взрыв на подстанции в районе Щербинки. Детали инцидента неизвестны.
Также неизвестно, что вызвало взрыв. В то же время в соцсетях уже выдвигается несколько версий: короткое замыкание попадания молнии и неисправность трансформатора.
В то же время в московском МЧС сообщили, что никаких обращений не было.
Видео с взрывом попало в соцсети. На записи можно увидеть как в один момент что-то загорается. Вероятно, взрыв был довольно сильным.
В Москве на подстанции произошел взрыв: смотрите видео
В Калуге БПЛА упал на нефтебазу
- Источники издания ASTRA заявили, что 30 января в Калуге беспилотник упал на территорию нефтебазы. По словам журналистов, пострадавших и повреждений нет.
- Заметим, что минобороны России заявило об уничтожении якобы 21 украинского беспилотника ночью. Они также подтвердили, что сбили 1 БпЛА над Калужской областью. Однако других подробностей враг не предоставил.
- Сначала сообщалось, что обломки беспилотника "уничтоженного" на окраине Калугиупали на водонапорную башню нефтехранилища. Однако впоследствии губернатор Владислав Шапша заявил, что они упали на крышу "нежилого сооружения". Стоит отметить, что от украинского корда до Калуги более 280 километров.