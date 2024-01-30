Згодом стало відомо, що горіла одна із московських ТЕЦ. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Москві горіла теплоелектроцентраль

Очевидці зазначили, що пожежа сталася на московській ТЕЦ-23 на вулиці Монтажній. Перед цим місцеві чули "бавовну" та бачили яскравий спалах.

Російські пропагандисти зазначили, що, за попередніми даними, вибухнув трансформатор через коротке замикання. На місце уже прибули спеціалісти, які вивчають обставини пожежі й уточнюють всі подробиці.



На московській ТЕЦ-23 бачили дим / Фото з російських телеграм-каналів

Крім того, у мережі також з'явилося відео, яке зняли москвичі поблизу місця подій. На кадрах можна побачити, як поруч із ТЕЦ уже чергує повний набір машин із пожежників, швидкої та поліції.

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Зрештою у компанії "Російські мережі" розповіли, що нібито сталося пошкодження кабельної лінії напругою 220 кВ поряд із ТЕЦ-23. Представники компанії наголосили, що електропостачання у місті буцімто це не зашкодило, а ТЕЦ "працює у штатному режимі". Водночас у "Російських мережах" визнали, що на ТЕЦ все ж була "бавовна".

Це вже третя пожежа у Москві за день