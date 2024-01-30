Про задимлення та вогонь повідомляють російські телеграм-канали. Очевидці поширили відео з місця подій, на кадрах можна почути, як люди кликали на допомогу.
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"У Москві на вулиці Гіляровського, 29 вогонь охопив другий поверх будівлі. Над будинком здіймається густий чорний дим", – ідеться у повідомленнях.
В центрі москви нова пожежа: відео
Причину пожежі наразі не встановили. Але, попередньо, спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі.
Задимлення суттєве: відео
Наразі надзвичайники закінчили гасили полум'я. Двох людей врятували з даху. Російські ЗМІ з посиланням на служби, запевняють, що постраждалих немає.
Пожежі в Москві: останні новини
- Два дні тому, 28 січня у Москві горів Театр сатири: вогонь за короткий час поширився на 350 квадратних метри. З будівлі евакуювали 50 людей. У будівлі також проводили ремонтні роботи.
- Сьогодні також в Росії був ще один інцидент – на підстанції у районі Щербинка пролунав вибух.