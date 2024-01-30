Про задимлення та вогонь повідомляють російські телеграм-канали. Очевидці поширили відео з місця подій, на кадрах можна почути, як люди кликали на допомогу.

Дивіться також У Москві стався вибух на підстанції: причини невідомі

"У Москві на вулиці Гіляровського, 29 вогонь охопив другий поверх будівлі. Над будинком здіймається густий чорний дим", – ідеться у повідомленнях.

В центрі москви нова пожежа: відео

Причину пожежі наразі не встановили. Але, попередньо, спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі.

Задимлення суттєве: відео

Наразі надзвичайники закінчили гасили полум'я. Двох людей врятували з даху. Російські ЗМІ з посиланням на служби, запевняють, що постраждалих немає.

Пожежі в Москві: останні новини