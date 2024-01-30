О задымлении и огне сообщают российские телеграмм-каналы. Очевидцы распространили видео с места событий на кадрах можно услышать, как люди звали на помощь.

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"В Москве на улице Гиляровского 29 огонь охватил второй этаж здания. Над домом вздымается густой черный дым", – говорится в сообщениях.

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Причина пожара пока не установлена. Но предварительно загорелся строительный мусор на втором этаже.

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Спасатели закончили тушить пламя. Два человека спасли с крыши. Российские СМИ со ссылкой на службы уверяют, что пострадавших нет.

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