Впоследствии стало известно, что горела одна из московских ТЭЦ. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Москве горела теплоэлектроцентраль

Очевидцы отметили, что пожар произошел на московской ТЭЦ-23 на улице Монтажной. Перед этим местные слышали "хлопок" и видели яркую вспышку.

Российские пропагандисты отметили, что по предварительным данным взорвался трансформатор из-за короткого замыкания. На место уже прибыли специалисты, изучающие обстоятельства пожара и уточняющие все подробности.



На московской ТЭЦ-23 видели дым / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, в сети также появилось видео, которое сняли москвичи вблизи места событий. На кадрах можно увидеть, как рядом с ТЭЦ уже дежурит полный набор машин из пожарных скорой и полиции.

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В конце концов в компании "Российские сети" рассказали, что якобы произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ-23. Представители компании подчеркнули, что электроснабжение в городе якобы это не повредило, а ТЭЦ "работает в штатном режиме". В то же время в "Российских сетях" признали, что на ТЭЦ все же был "хлопок".

Это уже третий пожар в Москве за день