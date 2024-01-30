Впоследствии стало известно, что горела одна из московских ТЭЦ. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Москве горела теплоэлектроцентраль
Очевидцы отметили, что пожар произошел на московской ТЭЦ-23 на улице Монтажной. Перед этим местные слышали "хлопок" и видели яркую вспышку.
Российские пропагандисты отметили, что по предварительным данным взорвался трансформатор из-за короткого замыкания. На место уже прибыли специалисты, изучающие обстоятельства пожара и уточняющие все подробности.
На московской ТЭЦ-23 видели дым / Фото из российских телеграм-каналов
Кроме того, в сети также появилось видео, которое сняли москвичи вблизи места событий. На кадрах можно увидеть, как рядом с ТЭЦ уже дежурит полный набор машин из пожарных скорой и полиции.
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В конце концов в компании "Российские сети" рассказали, что якобы произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ-23. Представители компании подчеркнули, что электроснабжение в городе якобы это не повредило, а ТЭЦ "работает в штатном режиме". В то же время в "Российских сетях" признали, что на ТЭЦ все же был "хлопок".
Это уже третий пожар в Москве за день
- До этого россияне сообщали, что после обеда 30 января в центре Москвы загорелся офис коммунистической партии России и музей пожарной охраны. Причину пожара пока не установили, но предварительно вспыхнул строительный мусор на втором этаже.
- До этого утром 30 января в Москве случился взрыв и пожар на подстанции в районе Щербинка. В то же время в московском МЧС сообщили, что никаких обращений не было.
- Кроме того, в обоих случаях очевидцы делились видео в социальных сетях с пожаром. На кадрах можно было увидеть, как горели объекты в российской столице.