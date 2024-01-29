Об этом24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он оценил результативные атаки наших дальнобойных БПЛА и точность разведданных.
Важно Благодаря этому враг может вести войну: какие удары по России наиболее эффективны
Комплексная цель ударов
Цель состоит в том, чтобы поразить объект таким образом, чтобы взрыв вызвал возгорание и как можно больше разрушений. Как отметил Мусиенко, операции с дронами имеют комплексную цель.
С одной стороны, лишить Россию возможности получать средства от экспорта газа и нефти, которыми страна-агрессор затем финансирует войну против Украины. С другой стороны, продемонстрировать так называемым российским кремлевским элитам, к чему привело СВО, начатое Владимиром Путиным.
Я думаю, что это будет только продолжаться. Это правильный путь,
– добавил военный эксперт.
К перенесению войны на территорию агрессора Мусиенко относится положительно, однако отметил, что это вопрос возможностей.
Война уже переходит в такую фазу. География ударов масштабируется и распространяется. Это обмен ударами, но нам нужно в этом становиться еще лучше,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, как только расширяются украинские возможности, обязательно расширяется география и перечень объектов, а удары становятся более точными и эффективными.
Атаки украинских БпЛА по территории России
- В ночь на 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области – угольный терминал "Новатек". В непосредственной близости расположены несколько важнейших российских нефтеперевалок.
- К ночи 25 января в российском городе Туапсе горел нефтеперерабатывающий завод. Он стал очередной целью СБУ. В результате пожара повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов.
- 29 января БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Беспилотник проделал 900 километров. Россияне напуганы и уже даже обвиняют Владимира Путина, начавшего войну против Украины.