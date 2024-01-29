Дырявая российская ПВО

Интересно, что российские пропагандисты пытаются оправдать дырявую ПВО и говорят, что дрон был самодельным. Впрочем, факт остается фактом – беспилотник пролетел 900 километров. Выходит, россиянам следует задуматься над "самодельной" ПВО, возможно она будет эффективнее, чем тоже имеющаяся в России сейчас.

Смотрите также Достаем, куда россияне и не надеялись: к каким последствиям приведут удары по НПЗ

В частности, российские медиа пишут, что беспилотники запускали с территории Черниговской области. И один из БПЛА "посадили" с помощью систем РЭБ на территории завода "Славнефть-ЯНОС".

В итоге якобы 3 из 4 дронов так и не долетели до Ярославля, упав в лесах. Еще один был нейтрализованный РЭБ. А тот дрон, который якобы упал на территории завода "Славнефть-ЯНОС", показали на фото.

В России показали "самодельный" беспилотник атаковавший российский НПЗ / Фото с российских телеграм-каналов



В России считают, что дрон запустили из Черниговской области Украины / Фото с российских телеграм-каналов

"Самодельный" дрон атаковал одну из крупнейших нефтяных компаний России

Заметим, что логика россиян просто гениальна – они пытаются высмеять Украину за самодельный дрон, который, как указано в их же сообщениях, атаковал самый крупный нефтеперерабатывающий завод Северного региона России.

Более того, "Славнефть-ЯНОС", согласно официальному сайту предприятия, входит в десяток крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти.

Интересно и то, что несмотря на рассказы, что сбили 4 дрона, показали только один беспилотник.

Дрон, который якобы "посадили" на территории завода / Фото российские телеграм-каналы

Главное о падении беспилотника на НПЗ