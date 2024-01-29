Діряве російське ППО
Цікаво, що російські пропагандисти намагаються виправдати діряве ППО та кажуть, що дрон був саморобним. Втім, факт залишається фактом – безпілотник пролетів 900 кілометрів. Виходить, росіянам слід задуматись над "саморобним" ППО, можливо, воно буде ефективніше, ніж теж що є в Росії наразі.
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Зокрема, російські медіа пишуть, що безпілотники запускали з території Чернігівської області. І один з БПЛА "посадили" за допомогою систем РЕБ на території заводу "Славнефть-ЯНОС".
У підсумку нібито 3 з 4 дронів так і не долетіли до Ярославля, впавши в лісах. Ще один був нейтралізований РЕБ. А той дрон, який нібито впав на території заводу "Славнефть-ЯНОС", показали на фото.
В Росії показали "саморобний" безпілотник, який атакував російський НПЗ / Фото з російських т-каналів
В Росії вважають, що дрон запустили з Чернігівської області України / Фото з російських тг-каналів
"Саморобний" дрон атакував одну з найбільших нафтових компанії Росії
Зауважимо, що логіка росіян просто геніальна, вони намагаються висміяти Україну за саморобний дрон, який як вказано у їх же повідомленнях, атакував найбільший нафтопереробний завод Північного регіону Росії.
Ба більше, "Славнефть-ЯНОС", згідно з офіційним сайтом підприємства, входить до десятка найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.
Цікаво й те, щот попри розповіді, що збили 4 дрони, показали тільки один безпілотник.
Дрон, який нібито "посадили" на території заводу / Фото російські тг-канали
Головне про падіння безпілотника на НПЗ
- Безпілотник упав біля установки гідрокрекінгу. Росіяни повідомили, що на місце викликали групу розмінування. Російські телеграм-канали писали, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.
- Губернатор регіону Михайло Євраєв не коментував атаку БПЛА на НПЗ. Постраждалих внаслідок атаки немає.
- Українська влада традиційно не коментує прильоти на території Росії.