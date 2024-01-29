Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что возможности Украины позволяют нанести еще больший вред врагу. Последствия ее россияне испытывают также на фронте.

К теме Новая военная стратегия Украины поражает Россию в "больных местах",– The Spectator

Экспортные возможности России невелики

На оккупированной территории Украины находится огромная группировка противника– примерно 500 тысяч, и оно требует в частности горючего. Удары по тылам врага это для Украины единственный выход для того, чтобы противостоять этой огромной машине.

Почти ежедневно происходят удары по нефтеперерабатывающим объектам россиян. Более того, прилетает на севере России, там, где враг был уверен вообще все надежно защищено. Также россияне не ожидали, что у нас есть средства поражения, которые способны наносить такие удары,

– подчеркнул он.

К примеру, в Ленинградской области в Усть-Луге, расположен на расстоянии более 1000 километров от границы с Украиной. Это северные ворота России, на нефтеперерабатывающем предприятии, которое было поражено, есть 40% сырой нефти страны.

Россия хоть и велика по площади, но ее экспортные возможности невелики: Балтийское море на севере и Черное море– на юге. А в Новороссийск и Туапсе украинские дроны уже долетали.

Сегодня такие удары более эффективны., чем санкции, которые в России наложил Запад. Если перекрыть пути экспорта нефти и нефтепродуктов, тогда это будет удар по прибылям России,

– уверен военный эксперт.

Обратите внимание! Украина должна изготовить 1000 ударных дронов с дальностью более 1000 километров и около 10 тысяч дронов с дальностью 600 километров.

Вся полоса на расстоянии 500 км, где в России расположены нефтебазы, а также базы с дизельным горючим, должны быть поражены постоянно роем дронов в течение 1, 5– 2 мес. После этого Россия реально начнет ощущать перебои с горючим и группировку окупантов на территории Украины.

"Нанеся системное и длительное поражение по тылам врага мы увеличим время и уменьшим объем поставки топлива этой группировке. Это приведет к тому, что начнет пробуксовывать силы окупантов на фронте",– подчеркнул Сергей Кузан.

Больше об ударах по НПЗ в России