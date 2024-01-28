Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук прокомментировал 24 Каналу последние взрывы в России. В частности, утром 27 января было громко в Севастополе, но местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил об "отрабатывании противодиверсионной обороны с использованием гранатометов".

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"Такие хорошие гранатометы были, что на проспекте Победы очень сильно гремело. Там стоит дивизион зенитно-ракетных комплексов, – отметил Лакийчук.

Главная цель – поразить военные и стратегические объекты

Безусловно, в ударах по российским объектам есть элемент психологического воздействия – как на украинцев, ожидающих освобождения из-под оккупации, так и на самих россиян, начинающих ощущать войну на себе.

Но главное – это удары по военному, военно-экономическому потенциалу противника,

– подчеркнул Лакийчук.

В частности, речь идет о сугубо военных объектах – складах оружия и горюче-смазочных материалов, местах скопления личного состава противника и т.д.

Но самые важные удары – по стратегических объектах, начиная от заводов, где производят ракеты, до институтов, где пишут программы маршрутов полетов российских ракет.

Какое значение имеет атака по Усть-Луге

К объектам стратегического значения также относятся те, что питают российскую военную экономику. В частности, нефтеперерабатывающий завод в Усть-Луге, расположенный в непосредственной близости от нескольких нефтевалок.

Как известно, ночью 21 января его атаковали украинские беспилотники. Там возник пожар, который тушили почти двое суток. Объект выведен из строя на неопределенный срок.

Выведение из строя нефтяного терминала даже на неделю – это миллиардный ущерб российской экономике, недополученные средства на поддержку военно-промышленного комплекса,

– констатировал Лакийчук.

Кроме того, это сигнал нелегальным покупателям российской нефти, что это ненадежный бизнес. Как подтверждение этому, ночью 25 января загорелся еще один российский нефтеперерабатывающий завод – в Туапсе.