НПЗ “Роснефти” прекратил свою работу из-за атаки дронами в Туапсе. Об этом сообщило западное агентство со ссылкой на собственные источники.

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Что именно произошло с заводом

После атаки дронами-камикадзе Туапсинский НПЗ остановил переработку нефти. Также предприятие уже не производит нефтепродукты.

В материале отмечается, что после атаки беспилотников на заводе произошел пожар, парализовавший его работу. На НПЗ сгорела вакуумная установка.

Анонимные собеседники заявили, что завод не сможет быстро возобновить производство нефтепродуктов. Ремонт этой установки может продолжаться до конца февраля или начала марта 2024 года. Сама "Роснефть" отказалась комментировать журналистам последствия атаки дронами.

К слову, "Роснефть" считается крупнейшим российским производителем нефти. А Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является единственным НПЗ на берегу Черного моря.

Что известно об атаке дронами