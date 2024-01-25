Соответствующую информацию сообщили источники 24 Канала. Ранее местные жители жаловались из-за атаки беспилотников в Туапсе.

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Что известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Источники 24 Канала рассказали, что нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ. Согласно объяснению источников, именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот вражеский объект.

Известно, что там раздались два взрыва. После них – вспыхнул масштабный пожар. Огонь повредил установку первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумную и атмосферную колонны.

СБУ бьет вглубь России и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается,

– заверил наш источник.

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Последствия атаки беспилотников СБУ: смотрите видео

Беспилотники СБУ нанесли существенный ущерб врагу: смотрите видео

В Туапсе горел нефтеперерабатывающий завод: коротко