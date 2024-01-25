Відповідну інформацію повідомили джерела 24 Каналу. Раніше місцеві мешканці бідкались через атаку безпілотників у Туапсе.

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Що відомо про атаку на нафтопереробний завод у Туапсе

Джерела 24 Каналу розповіли, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю СБУ. Згідно з поясненням джерел, саме безпілотники Служби безпеки атакували цей ворожий об'єкт.

Відомо, що там пролунали два вибухи. Після них – спалахнула масштабна пожежа. Вогонь пошкодив установку первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумну та атмосферну колони.

СБУ б'є вглиб Росії та продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває,

– запевнило наше джерело.

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У Туапсе горів нафтопереробний завод: коротко