Мережею ширяться видовищні відео, на яких помітно, що вогонь охопив справді значну територію. Російські ЗМІ пишуть про те, що горить 200 квадратних метрів нафтопереробного заводу.

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Що відомо про пожежу в Туапсе увечері 24 січня

Росіяни пишуть, що нібито ніхто не постраждав, а горить "одна з колон підприємства".

У Туапсе горить нафтопереробний завод: дивіться відео

З ролику можна зробити висновок, що масштаб пожежі значно більший, ніж про це говорять пропагандисти.

Туапсе – невелике місто в Краснодарському краї Росії, тобто недалеко від України.

Де Туапсе на карті Росії

Тим часом українці жартують, що це розвернувся один із "Шахедів", які окупанти запустили на Одесу. В цьому південному місті двічі за день лунали вибухи.