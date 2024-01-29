Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він оцінив результативні атаки наших далекобійних БпЛА й точність розвідданих.

Важливо Завдяки цьому ворог може вести війну: які удари по Росії найефективніші

Комплексна мета ударів

Мета полягає у тому, аби уразити об'єкт у такий спосіб, щоб вибух спричинив займання та якомога більше руйнувань. Як зазначив Мусієнко, операції з дронами мають комплексну мету.

З одного боку, позбавити Росію можливості отримувати кошти від експорту газу й нафти, якими країна-агресор потім фінансує війну проти України. З іншого боку, продемонструвати так званим російським кремлівським елітам, до чого призвело СВО розпочате Владіміром Путіним.

Я думаю, що це буде тільки продовжуватися. Це правильний шлях,

– додав військовий експерт.

До перенесення війни на територію агресора Мусієнко ставиться позитивно, однак зауважив, що це питання можливостей і спроможностей.

Війна вже переходить в таку фазу. Географія ударів масштабується та поширюється. Це обмін ударами, але нам потрібно в цьому ставати ще кращими,

– мовив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, як тільки розширюються українські можливості, обов'язково розширюється географія та перелік об'єктів, а удари стають точнішими й ефективнішими.

Атаки українських БпЛА по території Росії