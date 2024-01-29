Російські ЗМІ пишуть, що Ярославль вперше опинився під ударом дронів. Мешканці міста почали бідкатися на це, передає 24 Канал.

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Дроні нібито вивели з ладу засоби РЕБ

Росіяни наполягають, що це українські військові запустили 4 дрони – камікадзе по ярославському нафтопереробному заводу, однак відстань у 900 км від кордону подолав лише один.

Росіяни дійсно дуже стривожились через інцидент. Вони навіть дійшли до того, що почали звинувачувати Путіна. Схоже, вони таки розуміють причинно – наслідкові зв'язки та усвідомлюють, що Росія розв'язала повномасштабну війну, тож може отримувати відповідь.



Росіянам у Ярославлі тривожно / Скриншот з телеграм-каналів

Установки С-300 обстрілюють Україну

Крім цього, до жителів Росії прийшло розуміння того, що потрібно було працювати над захистом своєї країни, а не над тим, щоб завдати удари по Україні. Зокрема, один із користувачів написав, що ті установки С-300, які використовують для того, аби обстрілювати українські міста, потрібно було спрямувати на захист власної території.



Жителі Росії вважають, що треба було захищати свою державу / Скриншот

"Київ за три дні"

На початку повномасштабної війни Росія була переконана, що зможе взяти українську столиці за три дні. Цю тезу неодноразово повторювали пропагандисти, але сталося не так, як гадалося. Повномасштабна війна триває вже 23 місяці і росіяни далеко від Києва. Натомість Ярославль атакують невідомі дрони.

Про це також написали користувачі. Крім цього, вони також пригадали, що Бєлгород теж регулярно перебуває під дроновими атаками.



Росіянам обіцяли "Київ за три дні" / Скриншот із телеграм-каналів

Росія заявляє про атаку дронів на Ярославль