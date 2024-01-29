Про атаку безпілотників повідомляють російські телеграм-канали. Окупанти стверджують, що під ударом опинився один з нафтопереробних заводів, передає 24 Канал.

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На дрони бідкалися щонайменше у 3 областях

Окупанти заявили, що під ударом безпілотників буцімто опинився нафтопереробний завод у Ярославській області – "Славнефть-ЯНОС". Як стверджують у мережі, БпЛА буцімто впав біля установки гідрокрекінгу. Нині місце подій оточили й очікують, коли прибуде група для розмінування.

Губернатор Ярославської області Міхаіл Євраєв заявив, що російським РЕБ нібито вдалося запобігти атаці.

Тривожно було й у Брянській області. Як повідомило російське міноборони, один безпілотник буцімто вдалося збити. Ясна річ, про руйнування окупанти нічого не повідомляли.

Долетіли безпілотники й до Ростовської області. Губернатор Васілій Голубєв заявив, що буцімто "дрони нейтралізували", однак руйнувань уникнути не вдалося.

Унаслідок падіння БпЛА та детонації вибухового пристрою частково пошкоджено вікна та стіни кількох корпусів у заміському таборі. У зимовий час установа не працює, була законсервована. Постраждалих немає,

– повідомив Голубєв.



Руйнування у Ростовській області / фото з росЗМІ

У Росії вночі масово вимикають інтернет

Окупанти розповідають казки, що буцімто відбивають усі атаки, однак реальні їхні дії демонструють протилежну дійсність. Так, у Росії почали вимикати мобільний інтернет вночі.

Як пишуть у ЗМІ, наразі такі "стратегії" впровадили у Псковській, Новгородській та Ленінградській областях, де анонсували нічні відключення мобільного інтернету LTE з 25 по 30 січня. Офіційно оператори зв'язку пояснюють це "технічними роботами". Однак місцеві телеграм-канали мають іншу думку.

Відключення інтернету необхідне для забезпечення "чистого простору" для безпілотників, оскільки саме з їхньою допомогою вночі забезпечуються заходи безпеки. Перебої зі зв'язком і екстрене глушіння інтернету допускається в цих регіонах і в денний час, у разі якщо надійде відповідне розпорядження,

– пишуть у мережі.