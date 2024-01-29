Об атаке беспилотников сообщают российские телеграм-каналы. Оккупанты утверждают, что под ударом оказался один из нефтеперерабатывающих заводов, передает 24 Канал.

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На дроны жаловались по меньшей мере в 3 областях

Оккупанты заявили, что под ударом беспилотников якобы оказался нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области – "Славнефть-ЯНОС". Как утверждают в сети, БПЛА якобы упал возле установки гидрокрекинга. Сейчас место событий окружили и ждут, когда прибудет группа для разминирования

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что российским РЭБ якобы удалось предотвратить атаку.

Тревожно было и в Брянской области. Как сообщило российское минобороны, один беспилотник якобы удалось сбить. Разумеется, о разрушении оккупанты ничего не сообщали.

Долетели беспилотники и до Ростовской области. Губернатор Василий Голубев заявил, что якобы "дроны нейтрализовали", однако разрушений избежать не удалось.

В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены окна и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, была законсервирована. Пострадавших нет,

– сообщил Голубев.



Разрушение в Ростовской области / фото с росСМИ

В России ночью массово выключают интернет

Оккупанты рассказывают сказки, что будто отражают все атаки, однако, реальные их действия демонстрируют противоположную действительность. Так, в России начали выключать мобильный интернет ночью.

Как пишут в СМИ, сейчас такие "стратегии" внедрили в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, где анонсировали ночные отключения мобильного интернета LTE с 25 по 30 января. Официально операторы связи объясняют это "техническими работами". Однако у местных телеграм-каналов есть другое мнение.

Отключение интернета необходимо для обеспечения "чистого пространства" для беспилотников, поскольку именно с их помощью ночью обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время., в случае если поступит соответствующее распоряжение,

– пишут в сети.