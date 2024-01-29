В росСМИ появилась информация, что власть Псковской, Новгородской, а также Ленинградской области анонсировала ночью с 25 по 30 января отключение мобильного интернета LTE. Так, они объяснили, что это происходит из-за "технических работ", информирует 24 Канал.
Смотрите также В России заявляют об атаке БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
В России ограничивают мобильный интернет
По данным российских СМИ, работы проходят по распоряжению Минцифры для нужд силовых ведомств. В частности, речь идет о донастройке антидроновых систем.
В российских масс-медиа заявили, что отключение интернета также "связывается с визитом на эти территории чиновников в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)". В дни блокировок, к примеру, в субботу, 27 января, Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Отключение интернета необходимо для обеспечения чистого пространства для беспилотников, поскольку именно с их помощью ночью обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время., в случае если поступит соответствующее распоряжение,
– говорится в сообщении российского телеграмм-канала.
Сообщается, что отключение интернета необходимо, чтобы снизить угрозу атак дронов. "Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российская власть специально искажает, в дневной– собственные камеры наблюдения, в ночной– сотовые башни на земле",– отметили в российском издании.
Телеграмм-каналы сообщают, что вероятнее всего отключение интернета связано с первой с начала полномасштабной войны атакой беспилотников на Ленинградскую область.
"Хлопок" в России: последние новости
- 18 января 2024 года россияне заявили об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Тогда они указали, что Ленинградская область впервые оказалась под ударом беспилотников. Как писали местные СМИ, под ударом оказался "Петербургский нефтяной терминал". оккупанты заявляли, что БПЛА с 3 килограммами взрывчатки упал на территорию нефтяного терминала.
- Ночью 21 января в русском поселке Усть-Луга раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе компании "Новатек" В российских телеграмм-каналах сообщали, что 2 БпЛА ударили по заводу с небольшим временным интервалом.