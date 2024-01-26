Пожар удалось потушить – причиной стал взрыв в этом населенном пункте. Оказалось, что даже в безопасном месте для российской элиты опасность может прийти с неожиданной стороны.

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Взрыв бомбоубежища

В суперэлитном селе Раздоры, расположенном на престижном направлении Рублевского шоссе вспыхнуло одно из частных бомбоубежищ. Пожар произошел на территории "Лесное", что на участке, занимающем чуть более 100 соток. Сообщается, что возгорание возникло в подвале объекта.

На место приехали пожарные, пожар удалось потушить. По информации российских СМИ, причиной возгорания стал бойлер, взорвавшийся в подвале. Владелец участка – "человек из силовиков".

Из публичных источников известно, что участками размером более 100 гектаров в подмосковном селе Раздоры владела семья помощника Дмитрия Медведева и генерала ФСО Михаила Михеева – последний именно в "Лесном". Также там размещены участки заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

Взрывы в России