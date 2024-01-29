Російські ЗМІ пишуть, що нібито безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС" у Ярославлі. Вони посилаються на свої джерела, передає 24 Канал.

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Місце події оточили

БпЛА начебто впав біля установки гідрокрекінгу. Це сталося приблизно о 7 ранку за московським часом. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування. Жодних фото чи відеопідтверджень російські ЗМІ не надавали.

У Росії вже не вперше повідомляють про невідомі дрони, які нібито атакують об'єкти критичної інфраструктури.

У російському Туапсе були вибухи