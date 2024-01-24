У ніч проти 21 січня безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області. Мовиться про вугільний термінал "Новатек".

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Чому удар по Усть-Лузі був важливим для перебігу війни

У Bloomberg зазначили, що поруч з ураженим підприємством у Ленінградській області у безпосередній близькості розташовані кілька найважливіших російських нафтоперевалок.

Регулярні атаки або важчі безпілотники можуть створити перебої у роботі балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту,

– сказав виданню колишній топменеджер "Газпром Нафти" Сергій Вакуленко.

Американське ЗМІ зазначило, що у разі такого розвитку подій у Росії буде надзвичайно мало життєздатних альтернатив.

За інформацією Blommberg, з двох основних балтійських терміналів в Усть-Лузі та Приморську, якими керує державна компанія "Транснєфть", Росія експортує близько 1,5 мільйона барелів нафти сорту Urals на день.

Відомо, що це понад 40% загального морського експорту сирої нафти в Росії. Крім того, з Усть-Луги експортують окремі партії нафти Казахстану.

Старший аналітик нафтових ринків консалтингової компанії Rystad Energy A/S Віктор Курилов запевнив, що зупинка експорту з Балтії стала б серйозним шоком. За його словами, такі значні потоки неможливо буде переспрямувати в інші порти.

Вакуленко ж розповів, що у Баренцовому морі є експортні термінали, але вони доступні тільки залізницею та мають обмежену пропускну здатність.

Маршрут до Китаю та тихоокеанських портів заповнений, тому жоден барель туди не може бути переспрямований,

– сказав він.

Провідний нафтовий аналітик з компанії Kpler Віктор Катона зауважив, що порт у Новоросійську у Чорному морі міг би прийняти додаткові 300 тисяч барелів на добу, але це у будь-якому разі не перекриє потенційну втрату Усть-Луги.

Зокрема, варто враховувати той факт, що Новоросійськ розташований до України набагато ближче. У зв'язку з цим існує підвищена загроза того, що така "власність" росіян може бути уражена не лише з повітря, але і з моря.

Видання зазначає, що серйозний збій експорту з Балтії буде відчутний в усьому світі. А ринок і так перебуває в стані підвищеної готовності через атаки єменських хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Що відомо про атаку по Усть-Лузі: основне