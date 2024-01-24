Однак вивести з ладу воєнний об'єкт ворога, навіть неприкритий повною мірою ППО, декількома дронами дуже важко. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що Україна шукає ефективніші способи завдання найбільшої шкоди ворогу.

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Найвищий пріоритет

На території Росії для ЗСУ є сотні об'єктів, по яких було б доцільно завдати удару. Проте з огляду на те, що Україна має обмежену кількість далекобійних засобів ураження, то обираються відповідні цілі.

Який завод зможе працювати без забезпечення електроенергією? Виходячи з цього виникає логічний висновок, що необхідно бити саме по об'єктах енергетичної інфраструктури. Цьому власне росіяни "навчили" нас минулого року, намагаючись поставити українців на коліна,

– пояснив Грабський.

Також важливо пам'ятати, що існують три загальновідомі складові війни: гроші, гроші і ще раз гроші.

Саме тому удар по "Новатеку" в Усть-Лузі (нафтовий термінал в Ленінградській області – 24 Канал) не тільки зменшив бойовий потенціал російської армії щодо забезпечення пально-мастильними матеріалами. Він також вплинув на зниження експортної можливості Росії з постачання вуглеводнів в інші країни. Адже від продажу нафти та газу Москва продовжує отримувати шалені кошти, з яких зокрема платить найманців та випускає озброєння і бойову техніку,

– зазначив військовий експерт.

Зверніть увагу! За даними джерел в СБУ стало відомо, що атака на нафтовий термінал російської компанії "Новатек", яка належить близькому до Владіміра Путіна бізнесмену Гєннадію Тимченко, була спецоперацію цього відомства. У джерела у Службі безпеки України зазначили, що удар по "Новатеку" завдав економічних збитків росіянам та ускладнив забезпечення паливом армію окупантів.

Тому завдання ударів по таких об'єктах критичної інфраструктури і по енергетичних об'єктах на сьогодні є, на його думку, найвищим пріоритетом України.

"Водночас з появою більшої кількості озброєння, більшої кількості одиниць засобів дальнього ураження, зможемо розглянути можливість завдання ударів також по російських аеродромах з метою знищенні там авіації, та по інших об'єктах, які пов'язані з веденням терористичної війни проти України", – підкреслив Сергій Грабський.

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