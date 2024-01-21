Повідомляється, що у Смоленській області Росії під атаку потрапив авіаремонтний завод. Видання "РБК-Україна" посилається на джерела у спецслужбах. Таку ж інформацію з посиланням на джерела опублікувало видання Hromadske.
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Джерела стверджують, що це операція ГУР
У Смоленській області розміщений авіаційний завод, який перебуває під санкціями Євросоюзу і США. Він займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.
З відкритих джерел відомо, що там виробляють і ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня", якими окупанти обстрілюють Україну.
Джерела видання заявили, за атакою на об'єкт стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. У жовтні 2023 року це завод також був під атакою дронів. Повідомляється, що це теж була операція української розвідки.
Впродовж ночі безпілотники двічі атакували Смоленську область. Російське міноборони заявляло про збиття усіх БпЛА.
Вночі у Росії "прилетіло" в різних регіонах
- Вночі 21 січня Росію масово атакували БпЛА. Є кілька потужних прильотів.
- Зокрема на російському нафтопереробному заводі в селищі Усть-Луга стався вибух – загорівся термінал, який вантажить нафтопереробні продукти на експорт. За даними російських видань, у термінал нібито прилетіли два БпЛА.
- Також було спекотно в Тулі. Згідно з відео, які поширюють у соцмережах, є влучання у завод "Щегловський вал", який виробляє систему протиповітряної оборони "Панцир".
- Крім цього, безпілотники фіксували над Смоленською та Орловською областями.
- Офіційно російське міноборони заявило про нібито збиття безпілотників над територією Тульської, Орловської та Смоленської областей. Однак про Ленінградську область, де горить нафтопереробний завод, зовсім не згадали.