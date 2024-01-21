Повідомляється, що у Смоленській області Росії під атаку потрапив авіаремонтний завод. Видання "РБК-Україна" посилається на джерела у спецслужбах. Таку ж інформацію з посиланням на джерела опублікувало видання Hromadske.

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Джерела стверджують, що це операція ГУР

У Смоленській області розміщений авіаційний завод, який перебуває під санкціями Євросоюзу і США. Він займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

З відкритих джерел відомо, що там виробляють і ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня", якими окупанти обстрілюють Україну.

Джерела видання заявили, за атакою на об'єкт стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. У жовтні 2023 року це завод також був під атакою дронів. Повідомляється, що це теж була операція української розвідки.

Впродовж ночі безпілотники двічі атакували Смоленську область. Російське міноборони заявляло про збиття усіх БпЛА.

Вночі у Росії "прилетіло" в різних регіонах