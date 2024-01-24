Однако вывести из строя военный объект врага, даже неприкрытый в полной мере ПВО, несколькими дронами очень тяжело. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, добавив, что Украина ищет более эффективные способы нанесения наибольшего вреда врагу.

К теме Тушили почти двое суток: оккупанты наконец-то ликвидировали пожар в Усть-Луге

Самый высокий приоритет

На территории России для украинских сил есть сотни объектов, по которым было бы целесообразно нанести удар. Однако, учитывая, что Украина имеет ограниченное количество дальнобойных средств поражения, выбираются соответствующие цели.

Какой завод сможет работать без снабжения электроэнергией? Исходя из этого, возникает логический вывод, что необходимо бить именно по объектам энергетической инфраструктуры. Этому собственно россияне "научили" нас в прошлом году, пытаясь поставить украинцев на колени,

– объяснил Грабский.

Также важно помнить, что существуют три общеизвестных составляющих войны: деньги, деньги и еще раз деньги.

Именно поэтому удар по "Новатэку" в Усть-Луге (нефтяной терминал в Ленинградской области - 24 Канал) не только уменьшил боевой потенциал российской армии по обеспечению горюче-смазочными материалами. Он также повлиял на снижение экспортной возможности России по поставке углеводородов в другие страны. Ведь от продажи нефти и газа Москва продолжает получать сумасшедшие средства, из которых в частности платит наемникам и финансирует выпуск вооружения и боевой техники,

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание! По данным источников в СБУ, атака на нефтяной терминал российской компании "Новатэк", принадлежащей близкому к Владимиру Путину бизнесмену Геннадию Тимченко, была спецоперацией этого ведомства. Источник в Службе безопасности Украины отметил, что удар по "Новатэку" нанес экономический ущерб россиянам и осложнил обеспечение топливом армию оккупантов.

Поэтому нанесение ударов по российским объектам критической инфраструктуры и энергетики на сегодняшний день является, по его мнению, самым высоким приоритетом Украины.

"В то же время с появлением большего количества вооружения, большего количества единиц средств дальнего поражения сможем рассмотреть возможность нанесения ударов также по российским аэродромам с целью уничтожения там авиации. А также по другим объектам, которые связаны с ведением террористической войны против Украины", – подчеркнул Сергей Грабский.

Больше об ударах украинским дронам по объектам в России