Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский вечером 22 января рассказал, что пожар в терминале компании "Новатек" в порту "Усть-Луга" в Ленинградской области уже потушен.

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Пожар в Усть-Луге тушили больше суток

Терминал вспыхнул в ночь на 21 января. Губернатор Ленинградской области сообщил об этом около трех ночи. О том, что пожар был потушен, стало известно около 19:00 22 января.

Оккупанты заявили, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция. Пострадавших, по их словам, нет.

Позже в компании "Новатек" заявили, что причиной пожара в Усть-Луге "стало внешнее действие".

Справка. Усть-луга является ключевым узлом в системе экспорта энергоносителей России для отправки нефтепродуктов за границу. Там расположен завод компании "Новатек" и крупный порт. В СБУ отмечают, что это немаловажный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, используют русские войска.

Что известно о хлопке в Усть-Луге