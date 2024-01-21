Об этом 24 Каналу рассказали источники в спецслужбах. Таким образом, атака на нефтетерминал в Усть-Луге нанесла огромный ущерб российским оккупантам.
К теме В Усть-Луге сгорел нефтяной терминал: где расположен поселок – показываем на карте
Нефтетерминал в Усть-Луге остановился
Собеседники в спецслужбах рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области страны-агрессора прекратил работать.
Этот терминал – один из новейших и важнейших в России. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск,
– отметили источники.
Так, после атаки СБУ все танкеры, которые быливозле терминала, отошли далеко в море. А их загрузка была сорвана.
"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", – подчеркнули собеседники.
В конце концов, по данным источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок противовоздушной обороны с фронта на защиту тыла. Ведь до этого россияне решили укреплять ПВО фронт, из-за чего стал страдать их так называемый "глубокий тыл", а беспилотники стали долетать все дальше и дальше.
Атака по Усть-Луге была украинской операцией
- В морском порту "Усть-Луга" ночью 21 января пылал нефтяной терминал "Новатэк". Позднее в сети появились видео удары по этому объекту оккупантов.
- Очевидцы сообщали, что по заводу ударили 2 БПЛА с небольшим временным интервалом. Уже после атаки эвакуировали всех работников, по предварительным данным, обошлось без жертв.
- Далее стало известно, что в Кингисеппском районе России был введен режим повышенной готовности, а технологический процесс "Новатэк – Усть-Луги" – остановили. На месте также работал оперативный штаб по ликвидации последствий атаки.
- Стоит отметить, что владельцами нефтеперерабатывающего объекта являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Эти россияне находятся под санкциями ЕС и США.