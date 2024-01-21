Об этом 24 Каналу рассказали источники в спецслужбах. Таким образом, атака на нефтетерминал в Усть-Луге нанесла огромный ущерб российским оккупантам.

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Нефтетерминал в Усть-Луге остановился

Собеседники в спецслужбах рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области страны-агрессора прекратил работать.

Этот терминал – один из новейших и важнейших в России. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск,

– отметили источники.

Так, после атаки СБУ все танкеры, которые быливозле терминала, отошли далеко в море. А их загрузка была сорвана.

"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", – подчеркнули собеседники.

В конце концов, по данным источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок противовоздушной обороны с фронта на защиту тыла. Ведь до этого россияне решили укреплять ПВО фронт, из-за чего стал страдать их так называемый "глубокий тыл", а беспилотники стали долетать все дальше и дальше.

Атака по Усть-Луге была украинской операцией