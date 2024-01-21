Про це 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах. Таким чином атака на нафтотермінал в Усть-Лузі завдала величезної шкоди російським окупантам.
До теми В Усть-Лузі згорів нафтовий термінал: де розташоване селище – показуємо на карті
Нафтотермінал в Усть-Лузі зупинився
Співрозмовники у спецслужбах розповіли, що внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області країни-агресорки припинив працювати.
Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у Росії. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ,
– зазначили джерела.
Так, після атаки СБУ всі танкери, які були біля термінала, відійшли далеко в море. А їхнє завантаження було зірване.
"Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Росії. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість", – наголосили співрозмовники.
Зрештою, за даними джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок протиповітряної оборони з фронту на захист тилу. Адже до цього росіяни вирішили укріплювати ППО фронт, через що почав страждати їхній так званий "глибокий тил", а безпілотники стали долітати все далі й далі.
Атака по Усть-Лузі була українською операцією
- У морському порту "Усть-Луга" вночі 21 січня палав нафтовий термінал "Новатек". Зрештою у мережі з'явилися відео ударів по цьому об'єкту окупантів.
- Очевидці повідомляли, що по заводу вдарили 2 БпЛА з невеликим часовим інтервалом. Уже після атаки звідти евакуювали всіх працівників, за попередніми даними, обійшлося без жертв.
- Далі стало відомо, що у Кінгісеппському районі Росії ввели режим підвищеної готовності, а технологічний процес "Новатек – Усть-Луги" – зупинили. На місці також працював оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки.
- Варто зазначити, що власниками нафтопереробного об'єкта є російські олігархи Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон. Ці росіяни перебувають під санкціями ЄС і США.