Про це 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах. Таким чином атака на нафтотермінал в Усть-Лузі завдала величезної шкоди російським окупантам.

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Нафтотермінал в Усть-Лузі зупинився

Співрозмовники у спецслужбах розповіли, що внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області країни-агресорки припинив працювати.

Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у Росії. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ,

– зазначили джерела.

Так, після атаки СБУ всі танкери, які були біля термінала, відійшли далеко в море. А їхнє завантаження було зірване.

"Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Росії. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість", – наголосили співрозмовники.

Зрештою, за даними джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок протиповітряної оборони з фронту на захист тилу. Адже до цього росіяни вирішили укріплювати ППО фронт, через що почав страждати їхній так званий "глибокий тил", а безпілотники стали долітати все далі й далі.

Атака по Усть-Лузі була українською операцією