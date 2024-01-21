Нафтопереробний завод в Усть-Лузі належить компанії "Новатек", основні власники якої російські олігархи – Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон.

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Геннадій Тимченко товаришує з Путіним

Тимченко перебуває під санкціями США та ЄС від 2014 року. В обґрунтуваннях до санкцій Євросоюз назвав Геннадія Тимченка давнім знайомим президента Володимира Путіна та одною із його довірених осіб.

До слова, Тимченко також є одним з акціонерів банку "Росія", що вважається особистим банком вищих посадовців країни-агресорки.

На думку журналу Time Геннадій Тимченко входить у вузьке коло "друзів Путіна з дзюдо", поруч із братами Аркадієм та Борисом Ротенбергами. Олігарх також активно відвідував любительські матчі Нічної хокейної ліги в Сочі за участі диктатора.

Їхні стосунки тягнуться як мінімум з 90-х років. Тоді Тимченко активно допомагав диктатору приватизувати підприємства Санкт-Петербурга.



Путін та Тимченко на матчі НХЛ в Сочі у 2017 році / Фото росЗМІ

Довідка. Компанія "Новатек" – другий за величиною виробник природного газу в Росії (після "Газпрому") і сьомий у світі за обсягом видобутку природного газу.

Загалом друг Путіна під санкціями 27 країн ЄС, а також США, України, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії.

Вищезгаданий Леонід Міхельсон також перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

До слова, 26 квітня 2022 року уряд Польщі теж запровадив санкції проти "Новатек" та його польської дочірньої компанії Novatek Green Energy. У жовтні дочірня компанія запровадила зовнішнє управління. Леоніду Міхельсону це не сподобалось і він пообіцяв оскаржити це рішення у суді.

Цікава компанія: фінансовий директор "сидить", член ради директорів зарізав сім'ю

У вересні 2021 року фінансового директора компанії "Новатек" Марка Джетвея заарештували в США, тому що він сховав активи на суму 93 мільйони доларів на офшорних рахунках й подавав брехливі декларації. Весною 2023 року його визнали винним.

Джетвея засудили до 7 років тюремного ув'язнення, а на додачу зобов'язали відшкодувати США збитки у розмірі понад 4 мільйони доларів і ще й сплатити штраф у розмірі 350 тисяч доларів.

Цікаво також, що у квітні 2022 року колишній заступник голови ради директорів Сергій Протосеня оглушив дружину та дочку сокирою, а потім зарізав їх, після чого повісився в розкішній віллі в Іспанії.