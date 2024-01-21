У морському порту "Усть-Луга" палає вугільний термінал "Новатек". Перед пожежею місцеві жителі чули звук безпілотників, а потім два вибухи.

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Удар по нафтопереробному заводу

Мешканці селища Усть-Луга зафільмували перші хвилини після "прильоту" по морському терміналу. На відео чути, як двоє чоловіків роблять припущення, що по місцевому порту вдарили дроном.

Пожежа в Усть-Луге: відео соцмережі

Російські пабліки пишуть, що у Кінгісепському районі Ленінградської області, де власне й розташований морський торговий порт "Усть-Луга", введено режим підвищеної готовності.

Що відбувалося у районі Усть-Луги: відео соцмережі

Як яскраво палає "Новатек": відео соцмереж

Свідки атаки на вугільний термінал не приховують своїх емоцій. Один із очевидців "зацінив" пожежу словами: "Щось там серйозне".

Пожежа на заводі "Новатек": відео соцмережі

Місцеві ЗМІ уточнюють, що завод із переробки стабільного газового конденсату "Новатек" розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що постраждалих під час пожежі немає. При цьому причину загорання він називати не став.

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