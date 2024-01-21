Відомо, що вночі у Ленінградській області у морському порту "Усть-Луга" палав нафтовий термінал "Новатек". По ньому вдарили дронами, інформує 24 Канал.
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"Бавовна" у Ленінградській області
У російських телеграм-каналах оприлюднили відео атаки безпілотників по "Новатек Усть-Луга". Очевидці повідомляли, що 2 БпЛА вдарили по заводу з невеликим часовим інтервалом.
Вибухи сталися на очах у працівників виробництва.
Безпілотник, який, ймовірно, атакував термінал "Новатек Усть-Луга", незадовго до вибуху зняли жителі Ленобласті.
Момент атаки дронами по Усть-Лугу: Увага! Присутня нецензурна лексика – відео 18+
БпЛА літакового типу із сильним характерним гулом помітили щонайменше кілька очевидців. На підприємстві підтвердили, що пожежа почалася через зовнішню дію, – одна з цистерн продовжує горіти,
– йдеться у повідомленні російських телеграм-каналів.
Відомо, що після того, як почалося займання на заводі, було зупинено технологічний процес. Окупанти повідомляли, що створено штаб з ліквідації наслідків, а збитки ще встановлюються.
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У російських пабліках заявили, що "фахівці хіміко-радіометричної лабораторії сьогодні вранці провели виміри шкідливих речовин у повітрі – перевищення їхньої концентрації не виявлено".
Атака на термінал в Усть-Лузі: основні новини
- У ніч на 21 січня безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області. Місцеві ЗМІ уточнюють, що завод із перероблення стабільного газового конденсату "Новатек" розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що постраждалих під час пожежі немає. При цьому причину загоряння він називати не став.
- Ніч проти 21 січня для окупантів була неспокійною, а над Санкт-Петербургом навіть закривали небо. Про це свідчать повідомлення у російських телеграм-каналах. Хоча офіційно місцева влада не заявляла про закриття неба, однак рейси до Санкт-Петербурга затримувалися з "невідомих причин",
- На нафтопереробному заводі в селищі Усть-Луга повідомляли про потужну пожежу. Більшість акцій належать двом підсанкційним олігархам, один із них близько дружить з Путіним. Так, це завод належить компанії "Новатек", основні власники якої російські олігархи – Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон.