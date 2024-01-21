Відомо, що вночі у Ленінградській області у морському порту "Усть-Луга" палав нафтовий термінал "Новатек". По ньому вдарили дронами, інформує 24 Канал.

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"Бавовна" у Ленінградській області

У російських телеграм-каналах оприлюднили відео атаки безпілотників по "Новатек Усть-Луга". Очевидці повідомляли, що 2 БпЛА вдарили по заводу з невеликим часовим інтервалом.

Вибухи сталися на очах у працівників виробництва.

Безпілотник, який, ймовірно, атакував термінал "Новатек Усть-Луга", незадовго до вибуху зняли жителі Ленобласті.

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БпЛА літакового типу із сильним характерним гулом помітили щонайменше кілька очевидців. На підприємстві підтвердили, що пожежа почалася через зовнішню дію, – одна з цистерн продовжує горіти,

– йдеться у повідомленні російських телеграм-каналів.

Відомо, що після того, як почалося займання на заводі, було зупинено технологічний процес. Окупанти повідомляли, що створено штаб з ліквідації наслідків, а збитки ще встановлюються.

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У російських пабліках заявили, що "фахівці хіміко-радіометричної лабораторії сьогодні вранці провели виміри шкідливих речовин у повітрі – перевищення їхньої концентрації не виявлено".

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