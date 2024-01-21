В то же время расстояние от Украины до атакованной дронами Усть-Луги достигает почти 900 километров – если брать прямую линию от Черниговской области. Где именно расположен пораженный терминал – показывает 24 Канал.
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Где расположен терминал
Ночью 21 января в морском порту в поселке Усть-Луга в Ленинградской области вспыхнул пожар. В результате удачной операции СБУ там загорелся нефтяной терминал – по нему отработали украинские дроны.
Следует отметить, что беспилотникам удалось поразить вражеский объект, пролетев по крайней мере 900 километров – если считать, что они запускались из Черниговской области. Усть-Луга расположена недалеко от Санкт-Петербурга, а также не так далеко от границы с Эстонией и Финляндией.
Где расположена пораженная дронами Усть-Луга: смотрите на карте
Таким образом, последствия войны ощущают и граждане России, которые, казалось, живут далеко от линии фронта.
Что известно об украинской операции
- Ночью после удара дронами в Ленинградской области в морском порту "Усть-Луга" горел нефтяной терминал "Новатек". Очевидцы сообщали, что 2 БПЛА ударили по заводу с небольшим временным интервалом. Конечно, свидетелям удалось снять и видео ударов по российскому объекту.
- Россияне сразу эвакуировали с завода всех сотрудников, по их словам обошлось без жертв. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. Технологический процесс "Новатек – Усть-Луги" остановлен. На месте был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.
- Основными владельцами нефтеперерабатывающего объекта есть российские олигархи – Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Первый находится под санкциями с 2014 года и считается близким другом Путина "по дзюдо". Леонид Михельсон находится под санкциями США и Евросоюза. Интересно также то, что бывшего финансового директора отправили в тюрьму в США, а эксчлен совета директоров зарезал свою семью топором. После этого последний повесился.