В то же время расстояние от Украины до атакованной дронами Усть-Луги достигает почти 900 километров – если брать прямую линию от Черниговской области. Где именно расположен пораженный терминал – показывает 24 Канал.

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Где расположен терминал

Ночью 21 января в морском порту в поселке Усть-Луга в Ленинградской области вспыхнул пожар. В результате удачной операции СБУ там загорелся нефтяной терминал – по нему отработали украинские дроны.

Следует отметить, что беспилотникам удалось поразить вражеский объект, пролетев по крайней мере 900 километров – если считать, что они запускались из Черниговской области. Усть-Луга расположена недалеко от Санкт-Петербурга, а также не так далеко от границы с Эстонией и Финляндией.

Где расположена пораженная дронами Усть-Луга: смотрите на карте

Стоит отметить! Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам России. Его мощность составляет около 7 миллионов тонн газового конденсата в год.

Таким образом, последствия войны ощущают и граждане России, которые, казалось, живут далеко от линии фронта.

Что известно об украинской операции