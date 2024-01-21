Все, что известно об очередной взрывной ночке в России, в каких областях было громко и какие последствия "хлопка", рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря "Земля дрожала": видео первых минут после удара по нефтеперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Тула содрогалась от взрывов: атака на завод по производству ЗРК "Панцирь"

Воскресенье началось у оккупантов из серии "хлопков". Около полуночи местные телеграм-каналы опубликовали видео из Тулы. Сначала там раздался мощный взрыв, а затем ночное небо вспыхнуло огнем. Стало так ясно, как днем.

В сети сообщили о прилете на территорию "Щегловского вала" – предприятия военно-промышленного комплекса России. В частности, там собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". Кроме того, модернизируют разнообразную бронетехнику.

Взрывы в Туле: смотрите видео

Важно! Суспильное со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщило, что по заводу "Щегловский вал" в Туле совершили атаку беспилотниками. Этот завод, в частности, производит ЗРК "Панцирь-С".

Яркие вспышки в Туле: смотрите видео

Тула содрогалась от взрывов: смотрите видео

В Ленинградской области горит терминал друга Путина

Уже около 02:30 стало известно о мощном пожаре на угольном терминале в Ленинградской области. Российские телеграм-каналы опубликовали эпические кадры. Пламя быстро охватывает все вокруг. Россияне паникуют и суетятся.

В Ленинградской области эпически пылает угольный терминал: смотрите видео

Интересно, что прежде чем загорелся пожар, очевидцы услышали несколько взрывов. Кроме того, утверждают, что якобы доносился характерный звук "БПЛА".

По словам россиян, горит терминал, на котором нефтеперерабатывающие продукты грузят на суда для экспорта. Оккупанты также сообщают, что эвакуация персонала уже проведена, а пострадавших якобы нет.

В сети появилось видео, как "эвакуировали" сотрудников завода – они изо всех сил бежали к выходу. Хотя на самом деле на производстве такого уровня можно было бы организовать транспорт. Тем более что бегут они просто по дороге.

Кстати, из терминала эвакуировали более 150 человек.

Кадры эвакуации из НПЗ: смотрите видео

Впоследствии выяснилось, что ночью горело в порту "Усть-Луга" на терминале "Новатэк".

Когда взрывается, земля дрожит,

– подчеркнули очевидцы.

Пожар на морском терминале: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что "беспилотники" атаковали терминал морского торгового порта и газохранилище.

Местные телеграм-каналы писали о возгорании якобы 2 цистерн из 17. На месте работали пожарные. Они пытались предотвратить распространение огня на другие резервуары.

По данным росСМИ, два "БПЛА" ударили по газохранилищу в портовом терминале в 03:20.

Обратите внимание! Нефтеперерабатывающий завод в Усть-Луге принадлежит компании "Новатек", основные владельцы которой российские олигархи – Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Тимченко находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. В обосновании санкций Евросоюз назвал его давним знакомым диктатора и одним из его доверенных лиц. В Time отметили, что Геннадий Тимченко входит в узкий круг "друзей Путина по дзюдо"

Кстати, жители поселка Усть-Луга сняли первые минуты после "прилета" по морскому терминалу. На видео слышно, как двое мужчин делают предположение, что по местному порту якобы ударили "дроном".

Как ярко пылает "Новатэк": смотрите видео

Пожар в терминале в Усть-Луге: смотрите видео

Российские телеграм-каналы писали, что в Кингисеппском районе Ленинградской области, где собственно расположен морской торговый порт "Усть-Луга", введен режим повышенной готовности. Глава администрации района проводит заседание оперативного штаба.

Что происходило в районе Усть-Луги: смотрите видео

Очевидцы атаки на угольный терминал не скрывают своих эмоций. Один из них "заценил" пожар так: "Что-то там серьезное".

Пожар на заводе "Новатэк": видео соцсети

Местные СМИ уточнили, что завод по переработке стабильного газового конденсата "Новатэк" расположен в прибрежной зоне рядом со специализированным терминалом.

Губернатор Ленинградской области заявил, что пострадавших при пожаре якобы нет. При этом причину возгорания он называть не стал.

Яркое зарево над Ленинградской областью: смотрите видео

Атака на терминал в Усть-Луге – спецоперация СБУ

Источники 24 Канала сообщили, что по морскому терминалу в Усть-Луге прицельно отработали дроны СБУ. Удары были точными.

В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Ее до сих пор не могут потушить. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и оккупационним войскам.

Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая его возможности зарабатывать средства на ведении войны в Украине, но и значительно усложняет обеспечение топливом армии страны-агрессора,

– подчеркнули источники.

Взрывы в Смоленске, Орле и Клинцах: под ударом авиаремонтный завод

Этой ночью от взрывов также содрогались дома в российских Смоленске и Орле. Местные писали, что эти населенные пункты якобы находятся под атакой беспилотников.

Российское минубийства пожаловалось, что по объектам запустили "ударные дроны". Три из них якобы уничтожила "прославленная" "ПеВеО" над территорией Смоленской области.

Впоследствии СМИ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщили, что в Смоленской области России под атаку попал авиаремонтный завод. Кстати, он находится под санкциями ЕС и США. Этот завод занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

Из открытых источников известно, что там производят и ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность", которыми оккупанты обстреливают Украину.

Источники издания заявили, что за атакой на объект стоит ГУР Минобороны Украины. К слову, в октябре 2023 года завод также был под атакой дронов. По данным СМИ, это тоже была операция украинской разведки.

На протяжении ночи беспилотники дважды атаковали Смоленскую область. Бахкало и в Клинцах Брянской области. Россияне заявляли о якобы работе противовоздушной обороны.

Кстати говоря Атака по Клинцам: пожар, который до сих пор никак не могут обуздать россияне, увеличился

В Клинцах снова громко: смотрите видео

Россияне закрывали небо над Петербургом

Над Санкт-Петербургом даже закрывали небо. Об этом говорят сообщения в российских телеграм-каналах.

И хотя официально местные власти не заявляли о закрытии неба, однако, рейсы в Санкт-Петербург задерживались по якобы "неизвестным причинам". В частности, аэропорту "Пулково" задерживались рейсы.

Местные утверждали, что самолеты задерживались на несколько часов. К примеру, борт из Белграда должен был приземлиться в аэропорту "Пулково" в 01:55, впрочем, он так и не прибыл. Самолет посадили в московском "Шереметьево", а в Петербурге сообщили, что рейс прибудет около 05:10.

Во вражеском минобороны снова жалуются на "дроны"

Мощные взрывы разбудили и пресс-службу российского минобороны. Там традиционно заявили, что якобы отработала "ПеВеО". Мол, "дрон сбили" над Орловской областью. Добавили, что он якобы летел атаковать какой-то объект. Впрочем, какой именно не указали.

Уже вскоре оккупанты, что один сбитый БПЛА – звучит как-то не слишком солидно. Поэтому отчитались о еще одном над Тульской областью. Кроме того, поспешили заявить, что разрушений – вроде бы нет.

Впрочем, не прошло и часа, как агрессор заявил о якобы еще трех "сбитых дронах". На этот раз – вроде бы над Смоленской областью.

Обратите внимание! Под утро оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В частности, в Генштабе сообщили о двух вражеских дронах-камикадзе. Один из них был сбит. Виталий Ким рассказал, что в Снигиревской общине в результате атаки "Шахедов" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственного сооружения, которое оперативно ликвидировали. К счастью, без пострадавших.

Как далеко от границы Украины до городов, где раздавались взрывы