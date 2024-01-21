Агрессор атаковал Баштанский район. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.
Кстати говоря После взрывов в России оккупанты решили ударить "Шахедами": сколько удалось сбить
Какие последствия атаки на Николаевскую область
Виталий Ким сообщил, что ночью 21 января в Снигиревской общине в результате атаки вражеских БПЛА типа "Shahed-131/136" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе.
Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.
Обратите внимание Не только Тула и Ленинградская область: где еще в России ночью обильно цвел "хлопок"
Что уже известно о ночной атаке "Шахедами"
- Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли очередной удар, применив 2 "Шахеда".
- В сети писали, что акустически дроны-камикадзе зафиксировали в Николаевской области около пол 4 утра.
- "Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон", – отметили в Генштабе ВСУ.