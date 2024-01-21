Агресор атакував Баштанський район. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.

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Які наслідки атаки на Миколаївщину

Віталій Кім повідомив, що вночі 21 січня в Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі.

Окрім того, сталося займання господарчої споруди. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.

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Що вже відомо про нічну атаку "Шахедами"