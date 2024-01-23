Голова адміністрації Кінгісеппського району Юрій Запалатський ввечері 22 січня розповів, що пожежу в терміналі компанії "Новатек" у порту "Усть-Луга" в Ленінградській області вже загасили.

Дивіться також Атака безпілотниками на Усть-Лугу: нафтовий термінал зупинив роботу, – джерела

Пожежу в Усть-Лузі гасили понад добу

Термінал спалахнув у ніч на 21 січня. Губернатор Ленінградської області повідомив про це близько третьої ночі. Про те, що пожежу загасили, стало відомо близько 19:00 22 січня.

Окупанти заявили, що внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни та насосну станцію. Натомість постраждалих, за їхніми словами, немає.

Пізніше у компанії "Новатек" заявили, що причиною пожежі в Усть-Лузі "стала зовнішня дія".

Довідка. Усть-Луга є ключовим вузлом у системі експорту енергоносіїв Росії для відправки нафтопродуктів за кордон. Там розміщений завод компанії "Новатек" та великий порт. В СБУ зазначають, що це важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, використовують російські війська.

Що відомо про бавовну в Усть-Лузі