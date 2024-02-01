Російської присутності ставатиме ще менше

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, українські пілоти і надалі працюватимуть над знищенням потужностей ворога на захопленому півострові.

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"Російської присутності стає все менше в Криму. Це відбувається далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації "вичищають" Крим від росіян", – зазначив Юрій Ігнат.

Як приклад, він навів вчорашній удар по аеропорту "Бельбек", де базувалась 204 бригада тактичної авіації.

Вчора було ураження певних об'єктів. Є різна інформація щодо наслідків, але треба дочекатись супутникових знімків і підтверджень нашої розвідки щодо того, які саме об'єкти було уражено. Дуже хочеться, щоб побільше цінної техніки було виведено з ладу,

– наголосив Ігнат.

Українські пілоти не дадуть спокою росіянам в Криму

Речник Повітряних сил зазначив, що українська 204-та бригада тактичної авіації точно повернеться у Крим і наші захисники вже над цим працюють.

Ігнат додав, що Росія використовує у Криму близько 5 летовищ для ударів по Україні.

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