Про це 2 лютого повідомив телеграм-канал "Кримський вітер". Окрім Татаренка, ліквідовано 10 російських військовослужбовців
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Генерал-лейтенант Олександр Татаренко був командиром авіаційної ескадрильї.
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Ліквідованому генералу було 63 роки. Він служив на Далекому Сході, Уралі, у Сибіру та північних регіонах Росії. У 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу Росії. Військовий льотчик 1-го класу.
Ліквідований генерал Татаренко / Фото з тг-каналів
Зауважимо, що ліквідація російських генералів триває досить активно і ефективно. Татаренко не перший і точно не останній "двохсотий" генерал російської армії.
Удар по аеродрому "Бельбек": головне
- 31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Росіяни виправдовувались роботою ППО, але згодом заявили про атаку десятками ракет.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар по аеродрому "Бельбек".
- Уже зранку 1 лютого у російських ЗМІ з'явилась інформація, що аеродром "Бельбек" в Криму і дійсно був атакований. Зокрема, були дані, що удар прийшовся по пункту зв'язку.