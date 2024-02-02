Про це 2 лютого повідомив телеграм-канал "Кримський вітер". Окрім Татаренка, ліквідовано 10 російських військовослужбовців

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Генерал-лейтенант Олександр Татаренко був командиром авіаційної ескадрильї.

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Ліквідованому генералу було 63 роки. Він служив на Далекому Сході, Уралі, у Сибіру та північних регіонах Росії. У 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу Росії. Військовий льотчик 1-го класу.



Ліквідований генерал Татаренко / Фото з тг-каналів

Зауважимо, що ліквідація російських генералів триває досить активно і ефективно. Татаренко не перший і точно не останній "двохсотий" генерал російської армії.

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