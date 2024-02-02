Полковник Збройних сил України Анатолій "Штірліц" Штефан розповів, що мовиться про групу співробітників ФСБ. Загарбники проходили підготовку для участі у війні проти України.

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Сили оборони знищили групу співробітників ФСБ

Як зазначив Штефан, у результаті "блискучого влучання" у ворога майже два десятки ліквідованих.

За його словами, українські бійці зменшили лави російської ФСБ 31 січня. Ліквідовано 18 загарбників, ще двоє – тимчасово живі, але з перспективою долучитися до достроково "демобілізованих товаришів".

У районі населеного пункту Брянськ ліквідовано групу співробітників ФСБ Росії, яка проходила формування для участі в бойових діях на території України. 18 співробітників – "200", двоє співробітників – "300". Блискуче влучання. Слава Україні та її воїнам,

– повідомив полковник.

Він також додав, що вочевидь окупанти "швидко повертаються додому".

Зверніть увагу! Станом на ранок 2 лютого, Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 387 тисяч своїх солдатів. Лише протягом минулої доби будо ліквідовано 830 окупантів.

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