Про це повідомили у соцмережах Сухопутних військ. Військові також показали динамічне відео роботи операторів дронів.
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На кадрах можна побачити, як потужно вибухає склад росіян, який окупанти розташували поблизу власних позицій на окупованих територіях.
Оператори дронів знищили російський склад мін: відео
Що відомо про бригаду
- 42-га окрема механізована бригада – військове об'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Формування перебуває у складі оперативного командування "Захід".
- 25 січня бригада відзначила свою першу річницю створення. Бійці 42-ї бригади зараз виконують завдання на Бахмутському напрямку.