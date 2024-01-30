Об этом сообщили в соцсетях Сухопутных войск. Военные также показали динамическое видео работы операторов дронов.

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На кадрах можно увидеть как мощно взрывающийся состав россиян который оккупанты расположили вблизи собственных позиций на оккупированных территориях.

Операторы дронов уничтожили российский состав мин: видео

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