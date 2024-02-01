Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 31 січня.

До речі 1000 окупантів, 12 танків, 16 броньованих машин, РСЗВ: величезні втрати ворога на 1 лютого

Путін жертвує 400 солдатами на кілометр

Маючи значну перевагу як у живій силі, так і в озброєнні, російські війська все-таки продовжують зазнавати значних втрат. У середньому російські збройні сили втрачають 400 солдатів на кожен кілометр просування,

– заявила заступниця постпреда.

До того ж одночасно з наземними операціями росіяни продовжують атакувати Україну, завдаючи повітряних і ракетних ударів по цивільних. Костенко зауважила, що лише упродовж грудня – січня війська Путіна випустили понад 600 ракет і 1000 "Шахедів" по цілях по всій Україні.

Водночас дипломатка наголосила, що попри залучені наявні ресурси, Росія не досягає прогресу в досягненні своєї імперської мети – демонтажу української державності та знищення української нації.

Також заступниця очільника української місії в ОБСЄ підкреслила, що військова допомога Україні має вирішальне значення для успіху наших зусиль з захисту держави від російського вторгнення.

Важкі броньовані машини, зокрема танки, сучасні системи протиповітряної оборони та бойові літаки необхідні для захисту цивільного населення та звільнення від окупантів суверенних територій України. Костенко підкреслила, що ми вдячні нашим міжнародним партнерам за допомогу у підвищенні боєздатності нашої держави.

Мир, якого ми прагнемо, може бути досягнутий лише за умови повного відновлення принципів, викладених у Статуті ООН, принципів, які погодилися поважати всі суверенні країни світу. Мир, якого ми прагнемо – це відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і повне виведення російських військ,

– підкреслила Костенко.