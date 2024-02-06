Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 390 580 особового складу. Варто зазначити, що ця кількість є неточною, адже підрахувати ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат
Російська армія від 24 лютого 2022 року вже втратила:
- особового складу – близько 390 580 (+1020) осіб;
- танків – 6 365 (+17);
- бойових броньованих машин – 11 857 (+35);
- артилерійських систем – 9367 (+18);
- РСЗВ – 979 (+0);
- засоби ППО – 665 (+1);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0);
- крилаті ракети – 1848 (+0);
- кораблі /катери – 24 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41);
- спеціальна техніка – 1 496 (+10).
Втрати ворога на 6 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ також завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.
Окупанти посилили атаки на кількох напрямках
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. До слова, станом на ранок добою раніше, 5 лютого, було зафіксовано менше атак ворога – 78.
- Так, ворог посилив атаки на всій ділянці фронту. Запеклі бої тривають на Куп'янському напрямку, де окупанти намагаються прорвати позиції Сил оборони. Також ворог активно намагається штурмувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
- Єдина ділянка фронту, де протягом доби ворог не вів штурмових чи наступальних дій, – це Шахтарський напрямок.