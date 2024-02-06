Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 390 580 особового складу. Варто зазначити, що ця кількість є неточною, адже підрахувати ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Російська армія від 24 лютого 2022 року вже втратила:

особового складу – близько 390 580 (+1020) осіб;

танків – 6 365 (+17);

бойових броньованих машин – 11 857 (+35);

артилерійських систем – 9367 (+18);

РСЗВ – 979 (+0);

засоби ППО – 665 (+1);

літаків – 332 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0);

крилаті ракети – 1848 (+0);

кораблі /катери – 24 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41);

спеціальна техніка – 1 496 (+10).



Втрати ворога на 6 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ також завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

Окупанти посилили атаки на кількох напрямках