Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения аэроразведки "TERRA" 3-й ОШБр Николай Волохов, отметив, что даже при активной обороне украинским воинам иногда удается продвигаться на несколько сотен метров вперед.

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"У нас неплохо получается реализовывать средства FPV. Все в радиусе 20 – 30 километров горит. По пехоте наносим удар. Трудно, потому что осадки. Трудно, потому что портятся дороги. Становится сложнее добраться до позиций", – отметил военный.

Из-за погодных условий иногда вообще невозможно выехать и заехать на позиции колесной техникой, поэтому приходится применять гусеничную. Бойцам больше нравится передвигаться небронированной техникой – она менее приоритетна для уничтожения врагом.

Как происходит оборона

Николай Волохов отметил, что закончились времена, когда можно было переждать в условной крепости пока противник устанет, потому что атаковать сложно. Сейчас же – любая оборона является активной. Наши военные исповедуют следующую тактику: уничтожать врага раньше, чем он уничтожит тебя; держать позиции россиян в постоянном напряжении и не давать возможности создавать плацдармы.

Иногда бывает, что применяя меры активной обороны, ты достигаешь успеха. И тут оказывается, что уже захватил определенные позиции и двигаешься вперед, хотя якобы оборонялись. Часто у нас такое было в 3 ОШБр, особенно 1 механизированный батальон этим славился. Так оборонялись, что даже продвинулись на 500 метров вперед,

– подчеркнул командир подразделения аэроразведки "TERRA".

Адаптируются ли россияне

Командир 3-й ОШБр рассказал, что российские военные быстро адаптируются к новым условиям. Если бы враг был слабым, украинские защитники давно бы победили. Украина воюет с сильным противником, за которым стоит мощная экономика, большое количество населения и немало ресурсов.

"Если бы они не адаптировались, мы бы уже давно были на границе. Они адаптируются к нам, мы адаптируемся к ним. Это постоянные гонки. Пока что у нас удается держаться. Трудно сказать насколько мы впереди, но, я считаю, что мы впереди. Потому что если бы мы не преобладали хотя бы в чем-то, то уже давно бы проиграли. Есть мотивационные, тактические и оперативные вещи, в которых мы преобладаем. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем", – резюмировал Николай Волохов.

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