Недавно Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении.

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Движение вперед от украинцев

Так, эксперты отмечают, что украинским силам удалось выбить россиян с позиций к юго-западу от Бахмута.

В частности, обнародованные 3 февраля кадры с геолокацией показывают, как части вражеской 85-й отдельной моторизованной бригады наносят удары по нашим военным, которые действуют в местности к юго-западу от Бахмута. Ранее эта территория находилась под контролем россиян. Это означает, что защитникам удалось ее вернуть.

В то же время россияне говорят, что, мол, их войска продвинулись в направлении Ивановского – к западу от Бахмута – и захватили новые высоты к северу и северо-западу от Клищиевки, а ВСУ отбили несколько позиций к северу от Богдановки – к северо-западу от Бахмута.

Впрочем, в ISW не могут подтвердить эти заявления оккупантов. Сейчас известно, что

в районах Богдановки, Клищеевки и Ивановском направлении идут позиционные бои;

оккупанты перебросили на Бахмутовское направление резервы, чтобы прорвать украинскую оборону к западу от Бахмута в направлении Часового Яра.

ВСУ разбили целую штурмовую группу россиян

Силы обороны уничтожают противника не только на Бахмутском направлении. Они наносят врагу огромные потери и на Запорожском. Так, бойцы 65 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили целую штурмовую группу оккупантов.

Известно, что это случилось вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области уже в этом месяце.

Враг попытался штурмовать украинские позиции. Однако огонь артиллерии и минометов наших защитников их остановил. Операторы БпЛА тоже умело охотились на российскую пехоту. Оккупанты сбежали, оставив на поле боя своих раненых.

Между тем, военные из 72-й отдельной механизированной бригады "Черных запорожцев" уничтожили колонну бронетехники захватчиков. Это уже произошло вблизи Новомихайловки на Донетчине. Как следствие, враг не досчитался 3 танков, 7 МТ-ЛБ, а также 1 БМП.